شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن رسميا وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى رسميا، اليوم السبت وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز المعروف "الأمير النائم".

وجاء البيان كالتالى:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعد غيبوبة استمرت عشرين عامًا منذ تعرضه لحادث سير مأساوى فى لندن عام 2005 أثناء دراسته بالكلية العسكرية أعلن الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وفاة نجله الوليد الملقب بـ"الأمير النائم".

من هو الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال؟

الأمير النائم هو الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، نجل الأمير خالد بن طلال، وحفيد الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، وشقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال. وُلد فى أبريل 1990، وكان طالبًا فى الكلية العسكرية فى لندن عندما تعرّض لحادث مروع غيّر مجرى حياته.

ظروف الحادث التى تسببت فى غيبوبته

فى عام 2005، وبينما كان الأمير الوليد يقود سيارته برفقة اثنين من أصدقائه فى شوارع لندن، تعرّض لحادث سيارة أليم نتيجة السرعة العالية، ما أدّى إلى إصابته بإصابات بالغة فى الرأس. أعلن الأطباء حينها إصابته بـ”موت دماغي”، مع احتمالية الوفاة فى غضون ساعات إلى أيام قليلة.

جهود العلاج وموقف الأسرة



ورغم التوقعات الطبية المتشائمة، قررت العائلة المالكة وعلى رأسها الأمير خالد بن طلال، عدم نزع الأجهزة الطبية، وأصر على مواصلة العلاج، مؤمنًا بأن الشفاء ممكن بإذن الله. وبالفعل، تم استقدام فريق طبى من ثلاث أطباء أمريكيين وطبيب إسبانى لمحاولة وقف النزيف الدماغى دون نتيجة حاسمة.

سبب إطلاق لقب “الأمير النائم”



منذ دخوله فى غيبوبته، أُطلق عليه لقب “الأمير النائم”، تعبيرًا عن وضعه الصحى المعقد الذى حيّر الأطباء. وقد أصبح هذا اللقب مرتبطًا بقصة تحدٍ وصبر وإيمان، ومصدر تعاطف كبير لدى السعوديين والعرب عمومًا.

فى عام 2007، أصيب الأمير بنزيف فى الرئة، مما شكّل خطرًا جديدًا على حياته، ولكن الفريق الطبى تمكّن من السيطرة على الوضع. وبعدها بسنوات، وتحديدًا عام 2019، نُشر مقطع فيديو من قبل الأميرة ريما بنت طلال يُظهر الأمير وهو يحرّك رأسه، فى أول استجابة منذ الحادث.

تحريك اليدين ومشاعر الأمل

وفى تطوّر لافت بعد أكثر من 15 عامًا من الغيبوبة، تفاعل الأمير النائم مع شخص كان يلقى عليه التحية، وحرّك أصابعه ثم رفع يده استجابة لطلب السيدة. وقد أثار هذا الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح باب الأمل أمام كثيرين بشأن إمكانية حدوث معجزة طبية.

موقف والده من الأجهزة الطبية

الأمير خالد بن طلال، والد الأمير النائم، قال فى تصريحات إعلامية إنه لا يمكنه سحب الأجهزة الطبية، مؤمنًا بأن الله سبحانه وتعالى أبقى روح ابنه لأجلٍ ما. وأكد فى مقابلات سابقة أن قرار استمرار الحياة ليس بيد البشر، بل هو قرار ربانى يجب احترامه.