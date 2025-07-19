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عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو جعلنا نترجى ترامب لإنجاز صفقة ووقف الحرب

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عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو جعلنا نترجى ترامب لإنجاز صفقة ووقف الحرب

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القاهرة - سامية سيد - شنت عائلات الأسرى الإسرائيليين هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بضرورة الكف عن التسبب في انهيار المفاوضات وعليه إعادة أبنائنا ووقف حرب غزة.

وأكدوا أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا والرئيس ترامب يدرك ذلك ونتنياهو يتهرب منه، وأضافوا "على نتنياهو ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة، وأن يمنح فريقه تفويضا بإنهاء الحرب".

وأشاروا إلى أن "على نتنياهو أن يكف عن تسييس قضية الأسرى وعليه تجاهل سموتريتش وبن غفير".


وأضافوا: "نتنياهو جعلنا نترجى الرئيس ترامب لإنجاز صفقةٍ ووقف الحرب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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