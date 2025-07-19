شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: القاهرة والرياض الرقم الصحيح فى المعادلات السياسية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: طوابير الموت والجوع تحصد أهالى غزة.. التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فى السويداء



واقرأ أيضا..

لن ترونا إلا معا.. القاهرة والرياض الرقم الصحيح فى المعادلات السياسية بالمنطقة

طارق نصير: أمين "حماة الوطن" لـ"الخليج 365": القائمة الوطنية عامل قوة للحياة السياسية وضامن لوجود الأحزاب الصغيرة "تحت القبة"

طوابير الموت والجوع تحصد أهالى غزة.. استشهاد وإصابة أكثر من 130 فلسطينيا فى استهداف الاحتلال لطوابير المساعدات.. وإسرائيل تجوع مليونى مواطن

التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فى السويداء

إجراء 2.8 مليون جراحة ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

أكرم القصاص: مصر والسعودية.. شراكة وتوافق وتوازن واستقرار فوق التحديات واللجان

وزير العمل لـ"الخليج 365": تطبيق قانون العمل الجديد رسميا فى أول سبتمبر



مصادر: درجات طلاب الثانوية العامة مطمئنة وجيدة.. لم نكتشف حالات غش جماعى أثناء التصحيح.. ومحاسبة من تورط فى تصوير الأسئلة



