شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء ونسب الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته البلاد في درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة الماضية، والذي بلغ ذروته يوم الخميس الماضي بتسجيل 40 درجة مئوية في الظل بالقاهرة، سيبدأ في الانحسار بشكل طفيف ومؤقت.

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أنه على الرغم من توقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة (السبت والأحد والإثنين)، فإن المواطنين لن يشعروا بهذا الانخفاض بشكل كبير، وأرجعت السبب إلى استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة التي تجعل الإحساس بالحرارة أعلى من القيم المسجلة.

وأضافت: "العظمى في القاهرة الكبرى خلال هذه الفترة ستتراوح بين 35 و 36 درجة مئوية، ولكن مع نسب الرطوبة المرتفعة التي تتجاوز 85% في القاهرة والمحافظات الداخلية وتصل إلى 95% في المناطق الساحلية، فإن درجة الحرارة المحسوسة ستتراوح بين 38 و 39 درجة مئوية".

وحذرت الدكتورة منار غانم من عودة درجات الحرارة للارتفاع مجددًا بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، لتستمر هذه الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الذي يليه. ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في القاهرة 38 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة مئوية وأكثر.