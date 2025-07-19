شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج: الرئيس السيسى قاد ثورة تطوير حقيقية للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مقر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، اليوم السبت، احتفالية كبرى لتكريم عدد من العمال والعاملات المثاليين بقطاع الغزل والنسيج، تقديرا لدورهم الريادي وجهودهم المتواصلة في مواقع العمل، بحضور عدد من القيادات النقابية والصناعية من مصر ولبنان، يتقدمهم المحاسب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة، بينهم اللواء هلال كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إضافة إلى وفد نقابي لبناني رفيع ضم قيادات من اتحاد عمال ومستخدمي بيروت، واتحاد العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد عبد الفتاح إبراهيم أن هذا التكريم يأتي عرفانا وتقديرا للعامل المثالي الذي يمثل عنوانا للإخلاص ونموذجا يحتذى به في التفاني والعمل الجاد، مضيفا أن العمال هم نبض الحياة ومحرك التنمية، وأن هذا الحفل السنوي هو مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها العاملون في صمت من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج، رغم ما واجهته من تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي كذلك في إطار تقدير الدور الوطني لصناعة الغزل والنسيج، والتي وصفها بأنها تمر ب"ثورة تطوير حقيقية" بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد ثورتين؛ الأولى في 30 يونيو، والثانية عندما وجه بتطوير هذه الصناعة الحيوية التي كانت تعاني لسنوات طويلة، وأوضح أن القيمة ليست فقط في شهادة التقدير التي يتسلمها العامل، وإنما في المعنى الحقيقي للتقدير، مؤكدا أن جميع عمال الغزل والنسيج في مصر "مثاليون" ضحوا كثيرا وتحملوا ما لا يحتمل، من أجل حماية هذه الصناعة والدفاع عنها.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم أن العمل النقابي هو عمل جماعي وليس فرديا، مشددا على أهمية تضافر جهود كل الأطراف لتحقيق المطالب المشروعة للعمال، كما جدد مطالبته بإلغاء احتساب حصة صاحب العمل ضمن الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوليو 2025، ورفع قيمة بدل الوجبة الغذائية، والعمل على تحقيق نظام عادل لتدرج الأجور بما يضمن العدالة بين مختلف الفئات العمالية.

من جانبه، أعرب شفيق سعد الدين صقر، رئيس اتحاد عمال مستخدمي محافظة بيروت، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس نقابة الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، مؤكدا أن الشراكة بين مصر ولبنان تتجاوز حدود التاريخ، وأن قطاع الغزل والنسيج يمثل تاريخا عماليا مشتركا يعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما دعا صقر إلى تأسيس جامعة عمالية عربية تكون صوتا موحدا للعمال في الوطن العربي، مثمنا الجهود التي تبذلها نقابة الغزل والنسيج المصرية في تعزيز التعاون العمالي العربي.

وأشاد شادي السيد، رئيس اتحاد العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، بالجهود المبذولة من رئيس النقابة عبد الفتاح إبراهيم في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، مشيرا إلى أن النقابة حققت إنجازات ملموسة في تحسين الأجور وتوفير ظروف عمل آمنة، وأضاف: أن عمال الغزل والنسيج في مصر يمثلون نموذجا في العطاء والانضباط، ويلعبون دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة استمرار دعمهم والحفاظ على مكتسباتهم في ظل التحديات الحالية.

بدوره، أعرب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تقديره للعامل المثالي ولدور رئيس النقابة في الاهتمام بشؤون العاملين، مشيرا إلى أن نقابة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات والمشقات، لكنها تواصل الكفاح من أجل تحسين ظروف العمل والحفاظ على الحقوق، وأكد الجمل أن العمل الجماعي بين الأطراف المعنية سيعود بالنفع على مستقبل قطاع الغزل والنسيج، وسيمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية والإنتاجية الراهنة.

وفي ختام الاحتفالية، كرم عبد الفتاح إبراهيم الوفد اللبناني، ورئيس الشركة القابضة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إضافة إلى عدد من العمال المثاليين من مختلف الشركات، تقديرا لجهودهم وإخلاصهم في مواقع العمل.

وعلى هامش الاحتفالية، عقدت جلسة موسعة ضمت أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة والوفد اللبناني، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس اتحاد العمال، لمناقشة سبل تعزيز التعاون العمالي العربي المشترك، وتبادل الخبرات في قضايا التشغيل والتدريب والتمثيل النقابي.