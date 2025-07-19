شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بتعزيز الخدمات الطبية بمستشفى جوستاف روسي والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى جوستاف روسي (هرمل سابقًا)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

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وأكد الوزير خلال الاجتماع على أولوية توفير بيئة مريحة وداعمة للمرضى ومرافقيهم، موجهًا بتسهيل الإجراءات الطبية والإدارية، وإنشاء وحدة مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، كما وجه بتعزيز التنسيق الدوري لضمان توافر المستلزمات الدوائية، وتسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار 12 ألف قرار خلال الفترة من 1 يونيو إلى 18 يوليو 2025، بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتسريع إصدار القرارات التأمينية.‎

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى توجيه الوزير بتشكيل فريق عمل لمتابعة خطط تطوير المستشفى، وتحسين بيئة العمل، مع تقديم تقارير دورية لضمان استمرارية التحسين في الأداء والاستجابة الفورية لأي تحديات، كما وجه الوزير بزيادة أعداد الكوادر الطبية والإدارية المدربة على أعلى مستوى، والتوسع في استقدام الخبراء الفرنسيين المتخصصين لنقل الخبرات وتدريب الأطقم الطبية على أحدث أساليب العلاج.‎

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمتابعة مستمرة وصارمة لأداء مستشفى جوستاف روسي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المرضى، مع تعزيز الشراكة بين الدولة ومعهد جوستاف روسي لتحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين.

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شارك في الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور حازم مرسي، مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومن جانب شركة إيليفيت الدكتور طارق محرم، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عمر عبدالقادر، العضو المنتدب لإدارة المستشفيات، والسيد أسامة شاهين، العضو المنتدب المالي بمجموعة ايليفيت، والدكتور أحمد نوح، رئيس قطاع نظم الخدمات الصحية، والدكتور محمد مندور، مدير قطاع تطوير الأعمال، كما شارك عبر الـ«فيديو كونفرانس» الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لـ«جوستاف روسي انترناشيونال» مصر.