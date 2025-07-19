شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاعتماد والرقابة: سلامة المرضى أولوية قصوى وعامل مشترك بين النظم الصحية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة GAHAR، اجتماعا "عبر تقنية الفيديوكونفرانس" مع الدكتور يورجن يواخيم كوهن، المدير العام لمؤسسة "التعاون من أجل الشفافية والجودة في الرعاية الصحية الألمانية KTQ International " ، وذلك في إطار حرص الهيئة على مواكبة أحدث الممارسات العالمية في تحسين جودة الرعاية الصحية.



وخلال اللقاء، تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد والتقييم المستندة إلى المعايير الدقيقة، بما يضمن تحسين الأداء الداخلي في المنشآت الصحية، وتعزيز ثقافة الجودة والشفافية، إلى جانب مناقشة إمكانيات تنفيذ الزيارات الميدانية والبرامج التدريبية المشتركة، والتي تستهدف تنمية قدرات الفرق الطبية والإدارية، بما يسهم في تعزيز رضا المواطنين وتحقيق رعاية صحية آمنة ومستدامة.



وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حرص "جهار" على بناء الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات وهيئات الاعتماد العالمية، وفي مقدمتها المؤسسات الألمانية، والتي تعد من النماذج الدولية الرائدة في تطبيق مفاهيم الجودة، واعتماد نظم الإدارة الحديثة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة يعد أحد الركائز الأساسية برؤية الدولة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، والوصول إلى تغطية صحية شاملة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة.



وأوضح الدكتور أحمد طه، أن "سلامة المرضى" و"جودة الخدمة " أولوية قصوى وعامل مشترك بين جميع النظم الصحية العالمية، مشيرا إلى أن معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن "GAHAR" والحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة "الاسكوا"، تؤكد على ضمان سلامة المريض ومقدمي الخدمة والبيئة المحيطة، لتقديم رعاية صحية أمنة وخالية من المخاطر.



وأضاف، أن "جهار" تقوم بدور رقابي مستمر على المنشآت المعتمدة للتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة، وضمان استدامة جودة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين تجربة المريض خلال رحلة العلاج.

وشهد الاجتماع، تقديم عرض شامل حول دور ومهام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى استعراض الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين GAHAR وKTQ، مع التأكيد على التزام الجانبين بدعم تطوير نظم الاعتماد وجودة الرعاية الصحية.



ومن جانبه، أشاد الدكتور يورجن كوهن، المدير العام لمؤسسة KTQ Internationalالألمانية، عن تقديره للتجربة المصرية الرائدة في مجال تطبيق معايير الجودة المعتمدة دوليا، وما تم تحقيقه من انجازات ملموسة في نشر ثقافة الجودة والتحسين المستمر بالرعاية الصحية، معربا عن تقديره لدور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" في بناء منظومة صحية آمنة ومستدامة، تتماشى مع المعايير العالمية,

واستعرض المدير العام لمؤسسة KTQ International مهام ورؤية المؤسسة، باعتبارها أحد الأنظمة الرائدة لاعتماد المؤسسات الصحية، والمعترف بها على نطاق واسع في ألمانيا، وتعد مرجعا لأنظمة الجودة الداخلية في مؤسسات الرعاية الصحية، وتستهدف تطوير إدارة نظم الجودة الداخلية من خلال تقييمات خارجية منتظمة تستند إلى معايير محددة لدعم المستشفيات، ومراكز التأهيل، ودور رعاية المسنين، والعيادات الطبية، بما ينعكس على سلامة المرضى ورضاهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد الدكتور يورجن كوهن، على استعداد المؤسسة لتوسيع أطر التعاون مع "جهار"، والعمل جنبا إلى جنب ، لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الاعتماد بالرعاية الصحية ، والوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة.

يأتي الاجتماع في إطار اللقاء الثنائي الذي عقد بين الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور يورجن يواخيم كوهن، المدير العام لمؤسسة KTQ International ، على هامش فعاليات المنتدى المصري الألماني للرعاية الصحية، والذي استضافته مصر الشهر الماضي، ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي في القطاع الصحي، بما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.