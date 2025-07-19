شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: ضبط شخص خرب ماكينات صرف تذاكر المترو بمحطة البحوث والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق قيام أحد الأشخاص يدعى ( محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز ) بإتلاف على ماكينات صرف التذاكر الآليه "TVM" الموجودة بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني للمترو، والقيام بأعمال تخريبية بالمحطة والاعتداء على العاملين بالمحطة وتوجيه السباب والألفاظ الخارجة لهم، والقيام بخلع ملابسه أمام مرتادي ومستخدمي المحطة .

وقامت على الفور السلطات الأمنية المختصة داخل المحطة بإلقاء القبض عليه وتحويله إلى جهات التحقيق ، وتم التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العسكرية بتهمة تخريب مرفق عام وتحويله الي نيابة الدقي للتحقيق معه في ثلاث تهم أخري وهي ترويع المواطنين والفعل الفاضح في مرفق عام وخدش الحياء وتم حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

وتهيب وزارة النقل بالمواطنين المحافظة على المرافق العامة ومنها مرفق مترو الأنفاق الذي يخدم جميع المواطنين ويقدم خدمة مميزة وأمنه لهم .