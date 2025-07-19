شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: احتساب الدرجات الأعلى للطالب فى التحسين بنظام البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نظام المحاولات المتعددة فى تقييمات وامتحانات البكالوريا المصرية، موضحة أنه تحتسب للطالب كل المحاولات التى تقدم لها ويتم رصد الدرجة الأعلى فى هذه المحاولات، مشددة على أنه تحتسب درجة كل مادة من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة، أما المجموع النهائى للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة، على أن يسمح للطالب بدخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً بعد ذلك بمقابل لمحاولات الامتحان الثانية حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026، يوم 20 سبتمبر 2025، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والقومية والمدارس الفنية، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث العام الدراسى يبدأ فى 20 سبتمبر 2025 وينتهى فى 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسى الأول فى 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.