شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالسياحة: مصر تتصدر خريطة السياحة المتنوعة.. ورأس الحكمة بوابة للأسواق العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن آش الله، نقيب العاملين بالسياحة والفنادق، أن مصر تشهد في الفترة الأخيرة انطلاقة سياحية غير مسبوقة، من خلال فتح أسواق جديدة ومتنوعة تجذب مختلف الجنسيات وتلبي أنماطا سياحية متعددة، مشيرا إلى أن هذا التنوع يمنح مصر ميزة تنافسية عالمية ويجعلها وجهة سياحية طوال العام.

وقال آش الله، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصر كانت تعتمد في السابق على أنماط تقليدية مثل السياحة الثقافية والترفيهية والدينية، لكن المشهد السياحي الآن تغير تماما، إذ ظهرت بقوة أنماط جديدة مثل السياحة الشاطئية في الساحل الشمالي والعلمين ورأس الحكمة، وكذلك السياحة الاستشفائية التي باتت تشهد نموا لافتا في مناطق مثل أسوان وسيوة، وأشار إلى أن مدينة الجلالة أصبحت من أبرز الوجهات الشاطئية الجديدة، في حين أن رأس الحكمة ستشكل – عند افتتاحها – سوقا سياحيا عربيا واعدا لم يكن موجودا من قبل.

وشدد نقيب العاملين بالسياحة والفنادق على أن مصر أصبحت تضم أكثر من 9 أنواع من السياحة، ولكل نوع منها جمهوره ووفوده الخاصة، سواء كانوا من محبي الترفيه أو الثقافة أو الشواطئ أو الاستشفاء، مؤكدا أن هذا التنوع ينعكس إيجابيا على حركة السياحة الوافدة وعلى الاقتصاد الوطني، موضحا أن هناك خطا سياحيا جديدا بدأت مصر تفتحه نحو إفريقيا، لتعزيز السياحة الإفريقية الوافدة، مضيفا أن الدولة والقطاع السياحي يسعيان لتطوير المنتج السياحي بما يتناسب مع اهتمامات الزوار من مختلف دول العالم، مؤكدا أن مصر تملك كنزا سياحيا متنوعا قادرا على المنافسة العالمية، وأن العاملين بالقطاع يسعون بكل جهدهم لتقديم صورة مشرفة للسائح، بالتعاون الكامل مع الدولة.