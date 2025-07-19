شكرا لقرائتكم خبر عن "عموية المعلمين": الرئيس السيسى وضع التعليم والمعلم على رأس أولويات مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جموع المعلمين، بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية، التى عقدت صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025، التحية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى وضع التعليم والمعلم على رأس أولويات مصر الحديثة.

وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى كلمته أمام جموع المعلمين، خلال الجمعية العمومية، التى عقدت اليوم بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، أننى أقف أمامكم اليوم فى هذا الجمع الكريم، فى اجتماع جمعيتنا العمومية العادية، لأتحدث إليكم لا بصفتى مسؤولاً رسمياً، بل بصفتى واحداً منكم من هذه الأسرة العريقة - أسرة المعلمين-، التى شرفت بحمل رسالة التعليم، وزرع الوعى، وبناء الإنسان.

وفى بداية الاجتماع أعلن ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية رقم 43 لنقابة المهن التعليمية لعام 2025، بحضور هيئة قضائية ضمت المستشار ابراهيم عبد الخالق السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد على عبد السلام نائب رئيس هيىة قضايا الدولة، والمستشار جمال الدسوقى السباعى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

ووافقت الجمعية العمومية العادية اليوم على جميع بنود الاجتماع واقرار الميزانية، وتفويض خلف الزناتى نقيب المعلمين فى جميع قرارات تعظيم عوائد أصول النقابة وتطوير الخدمات.

وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين: أنه حق علينا فى بداية هذا المحفل العظيم أن تقف قلوبنا وتتجه عيوننا بالتحية إلى القيادة المصرية الشامخة رئيسنا القائد عبدالفتاح السيسي، الذى حافظ ومازل على تماسك الوطن واستقراره أمام كل التحديات، وأطلق التنمية فى كل ربوع الجمهورية، وأساسها بناء الإنسان، ووضع التعليم والمعلم فى أولويات مصر الحديثة، ونقل المؤسسة التعليمية نقلة ظاهرة لترتقى ويرتقى معها المعلم : فتحية اجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى - حفظه الله - وسدد خطاه.