شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تدهس حشدا من الناس في لوس أنجلوس الأمريكية وإصابة 20 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالسبت، 19 يوليو 2025 01:33 م
أفادت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بإصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا، إثر عملية دهس سيارة بحشد من الناس في شرق هوليوود، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن 5 أشخاص معرضون للموت من بين 20 مصابًا بعد أن اصطدمت السيارة بحشد من المشاة في شارع سانتا مونيكا الشهير عالميًا.
وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إن ما بين ثمانية إلى عشرة أشخاص آخرين في حالة خطيرة.
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