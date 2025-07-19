شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصادر عن نتيجة الثانوية العامة 2025: الدرجات مطمئنة وجيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مصادر عن نتيجة الثانوية العامة 2025: الدرجات مطمئنة وجيدة
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..غدًا.. أخر موعد لتنازل المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، غداً الأحد الموافق 20 يوليو، ليكون آخر موعد لتنازل المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح في الماراثون الانتخابي، وذلك بعدما أعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتائج ودرجات الطلاب بنتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025 مطمئنة وجيدة للغاية، مشيرة إلى أن السبب الحقيقى وراء ارتفاع الدرجات هى أن الامتحانات كانت بدون أخطاء أو مشكلات في الصياغة ووفق المعايير التي تم وضعها قبل إعداد أسئلة الامتحانات، مؤكدة على أنه لم يوجد غش جماعى أيضا تم اكتشافه في أعمال التصحيح.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و783 ألفاً و916 عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة موقف مشروع "إدارة مياه دلتا النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع فى شهر ديسمبر، وسيتم البدء في المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من العام الحالي.%50 تعويض إضافي لعملاء الإنترنت الثابت.. وخصم 30% من الفاتورة الشهرية
في إطار استكمال الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة تأثير الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، والحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات الإنترنت الثابت وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، أقر الجهاز تعويضًا إضافيًا لمستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين وألزم الشركات مقدمي الخدمة بتنفيذه.
القوات السورية تنتشر فى السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار
أعلنت الرئاسة السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في منطقة السويداء جنوب البلاد، قائلا: "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تُعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار".
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مجزرة جديدة في حق المجوعين في قطاع غزة، حيث قتلت نحو 30 شخصا فضلا عن نحو 70 مصابا، قرب مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلن مجمع ناصر الطبي اليوم السبت.
بعد الارتفاعات التى شهدتها درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، وأدت إلى أجواء شديدة الحرارة بجميع أنحاء الجمهورية، يبدأ اليوم وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة.
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 19 يوليو 2025، أداءً عرضيًا وسط حركة محدودة للأونصة عالميًا وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما حدّ من مكاسب المعدن محليًا.
-عيار 24: 5314 جنيهًا
-عيار 21: 4650 جنيهًا
-عيار 18: 3986 جنيهًا
-الجنيه الذهب: 37,200 جنيه
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز