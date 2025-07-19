شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. دخول اختبارات القدرات مرة واحدة ولا إعادة ولا التماسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق أن اختبارات القدرات تجرى في المواعيد المُقررة لمرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص.



وأوضح مكتب التنسيق أنه لا يوجد إعادة ولا التماسات لاختبارات القدرات ، ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



