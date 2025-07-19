شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مدينة الأمل الجديدة ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة ، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به كافة المرافق والخدمات لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن مدينة الأمل الجديدة ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة وفق نظام التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص وسيتم تعميمه على باقى أحياء المحافظة.

وخلال الجولة عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع مسئولى الشركات العاملة فى المشروع لمتابعة نسب ومراحل التنفيذ ومدى التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من المشروع.