شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي، وذلك بحضور أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، وعدد من قضاة مجلس الدولة.

جاءت الزيارة في إطار تقديم التهنئة للمستشار أسامة شلبي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، حيث أعرب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن خالص تهانيه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، باعتباره حصن الحقوق والحريات والمشهود له بالخبرة القضائية والقانونية الواسعة في تحقيق العدالة.

من جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للمهندس حاتم نبيل، مشيدًا بروح التعاون بين مجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون والتواصل المستمر بين الجانبين بما يحقق المزيد من الرفعة والتقدم للوطن.



