شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول فنون الإلقاء والخطابة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُلقي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة بعنوان: "فنون الإلقاء والخطابة"، وذلك بالتعاون بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (إيسبو) ووزارة الأوقاف المصرية، يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2025م، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (القاهرة)، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).

وتهدف هذه المحاضرة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتأثير، وصقل القدرات الإعلامية لدى المشاركين من مختلف دول العالم الإسلامي، بما يعزز من أداء الخطاب الدعوي والإعلامي في إطارٍ علمي واحترافي.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي في سياق التعاون المتواصل بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الدولية الفاعلة في الشأن الإعلامي والدعوي، بما يسهم في تطوير الخطاب الديني، والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي على المستوى الإقليمي والدولي.



