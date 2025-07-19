شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نحرص على دعم الأشقاء بالصومال في مواجهة التحديات البيئية والمناخية والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الفريق أول بشير جامع، وزير البيئة وتغير المناخ في الحكومة الفيدرالية الصومالية، لبحث تعزيز سبل التعاون البيئي بين البلدين في عدد من المجالات البيئية، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة العشرون للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي تستضيفه دولة ليبيا، بنيروبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل".

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصومال في عدد من القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها بناء القدرات المؤسسية والفنية في مواجهة تحديات تغير المناخ. ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على دعم الأشقاء في الصومال في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون من خلال الأطر الأفريقية والدولية، والعمل معًا على تحويل التوصيات والمبادرات إلى إجراءات عملية تعود بالنفع على شعوب القارة الأفريقية.

ومن جانبه تقدم وزير البيئة الصومالي بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد لتوليها رئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لا يمثل فخرًا لمصر فقط، بل لأفريقيا كلها، مشيدًا بدورها القيادي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) ومساهماتها الفاعلة في دعم قضايا البيئة وتمويل المناخ على المستوى الدولي. معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما في ظل ما يواجهه من تحديات بيئية حادة، خاصة في المناطق الساحلية المتضررة من التغيرات المناخية. كما أشار إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون القائمة، والعمل على توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين في المجال البيئي، بما يعزز من أطر الشراكة ويتيح تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، واستخدام التكنولوجيات المستدامة.

وفى سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً ثنائياً مع السيد السفير لويس فاياس رئيس اللجنة الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكى INC، لبحث عدد من الموضوعات البيئية الهامة وعلى رأسها الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.

وأعربت وزيرة البيئة خلال الإجتماع عن الدور والجهود الكبيرة التى يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى المفاوضات متعددة الأطراف للوصول إلى توافق الجميع من أجل كتابة وثيقة للحد من التلوث البلاستيكى تلبى طموحات الجميع ، مُشيرة إلى أن الأهم من كتابة الوثيقة هو ضمان تنفيذها ، لافتة إلى أن الطريقة الوحيدة لإنجاح هذه المعاهدة هو إنشاء عملية حكومية دولية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على محددات الموقف الوطني وأولوياته والتي تتضمن انتقال عادل للصناعات في الدول النامية تتضمن تمويل كاف ومستقل مع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا منخفضة التكلفة ،مؤكدةً ان مصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ لتنفيذ اجراءات تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، واهمها إصدار قرار بتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية.

وأعربت د. ياسمين فؤاد عن امنياتها بأن تحقق مفاوضات جنيف حول صياغة صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكى تقدماّ في هذا الشأن، تثمر عن تحقيق توافق حول بنود المعاهدة بين الدول المختلفة ، حيث ستشارك مصر بوفد تفاوضي متكامل يشمل عدد من الوزارت ، إضافة إلى القطاع الخاص، مما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة لضمان انتقال عادل في إدارة قضية البلاستيك.