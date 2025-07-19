شاهد تجهيز المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري

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تنفذ وزارة النقل، مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير وفي اطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير كافة الموانء المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويتم تنفيذ المشروع على مساحة 776 ألف م٢ تقريباً، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متراً، وتم الانتهاء من من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة

وتم بدء أعمال البنية الفوقية للمحطة، ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنوياً، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

وتنفيذ المحطة يدخل في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ ٧ التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت

والمحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وسوف تسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية؛ حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وبما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر بالإضافة إلى توفير.

وسبق وتم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.



تجهيز المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري



تجهيز المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري



تجهيز المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري



تجهيز المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري



تجهيز المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري