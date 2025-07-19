شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تفتتح استراحة فندقية بالأقصر ضمن سلسلة خدماتها الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الأقصر افتتاح استراحة الأطباء الفندقية بمقر نقابة أطباء الأقصر، وذلك في احتفال حضره وفد من النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ضم كل من: الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق، والدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد، والدكتور شادي صفوت، أمين الصندوق المساعد ومقرر اللجنة الاجتماعية، وذلك بمشاركة ورعاية نقابة أطباء الأقصر.

وحضر من جانب النقابة الفرعية بالأقصر كل من د. أبو النجا الحجاجي، نقيب أطباء الأقصر، ود. أحمد أبو القاسم، وكيل النقابة، ود. هاني عبد الباقي، الأمين العام، ود. مي عبد المعطي، الأمين العام المساعد، ود. أحمد سلطان، أمين الصندوق، ود. زياد عبد الرؤوف أمين الصندوق المساعد.

وقد شمل الحفل افتتاح الاستراحات الجديدة، والتي تقع على طابقين وتضم 18 سريرًا موزعة على غرف فندقية مكيفة ومجهزة بأثاث حديث، وذلك في إطار حرص النقابة العامة على دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة لأعضائها من خلال لجنتها الاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون استراحات الأطباء بالأقصر متاحة للحجز بداية من شهر أغسطس المقبل، عن طريق اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء الأقصر.

ويأتي هذا الافتتاح استكمالًا لجهود النقابة العامة للأطباء في توفير خدمات اجتماعية متنوعة، من بينها وحدات مصيفية بالعين السخنة والإسكندرية، واستراحات الأطباء بـ قصر العيني وحلوان، وصولًا إلى استراحة الأقصر، بما يحقق مزيدًا من الدعم والرعاية للأطباء وأسرهم.