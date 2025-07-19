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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 19-7-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 19-7-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم السبت 19-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا 

الطماطم 7 جنيهات 


البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس13 جنيها

الجزر 15 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 18جنيها

الباذنجان الأبيض بـ 12جنيها .

الكوسة بـ 14جنيه.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 13جنيها.

الفلفل الألوان بـ 28 جنيها .

الليمون بـ 40 جنيها .

الموز البلدي بـ 45 جنيه.

عنب احمر بـ 50 جنيها 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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