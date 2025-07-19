شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 19-7-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم السبت 19-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا الطماطم 7 جنيهات

البصل 11 جنيها . ‏‎‏‎‏‎البطاطس13 جنيها الجزر 15 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 18جنيها الباذنجان الأبيض بـ 12جنيها . الكوسة بـ 14جنيه. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 13جنيها. الفلفل الألوان بـ 28 جنيها . الليمون بـ 40 جنيها . الموز البلدي بـ 45 جنيه. عنب احمر بـ 50 جنيها

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