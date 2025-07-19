شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الثاني) لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لمواعيد الامتحانات.

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي.

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الوطنية (أنا المصري).

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم المتكاملة (الكيمياء – الفيزياء – الأحياء).

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادة التاريخ.



جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.