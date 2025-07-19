شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس بعد الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

بعد الارتفاعات التى شهدتها درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، وأدت إلى أجواء شديدة الحرارة بجميع أنحاء الجمهورية، يبدأ اليوم وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن انخفاض درجات الحرارة يكون بمعدل درجتين لـ 3 درجات ببعض المناطق على على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 4:2 درجات.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 27 درجة.