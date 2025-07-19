شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تنسيق الثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قبول تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بـ الصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسي المقبل، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لإجراء التنسيق الإلكترونى

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى https://dualedu.moe.gov.eg/home

للتقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ومدارس التعليم والتدريب الفنى المزدوج .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقديم على الثانوى العام متاح للطالب وبعد الدخول وفق المجاميع التى حددتها المديريات التعليمية يتم إجراء اختيار الطالب ما بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على المدارس التابعة للمديريات باتباع ما يلي:

أولا: تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب

emis.gov.eg٣٦٥https://office : على الطالب الدخول على

وإدخال الرقم القومي وكود الطالب، ثم استكمال البيانات وتفعيل الحساب باستخدام كود يرسل على البريد البديل. وفي حال نسيان أو تغيير كلمة المرور، يتم اتباع التعليمات بالموقع أو اختيار نسيت كلمة المرور".

ثانيا: التقديم الإلكتروني للتنسيق يتم بالدخول على الرابط التالي https://tansiksec.emis.gov.eg

باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

- بعد تسجيل الدخول تظهر بيانات الطالب، ثم يقوم بالدخول إلى التنسيق واختيار نوع التعليم المديرية الإدارة المدرسة، وترتيب الرغبات حسب الحد الأدنى المعلن.

ووجهت الوزارة بنشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارة والمدارس وذلك حتى يتسنى لأولياء الأمور والطلاب معرفة مواعيد وخطوات التسجيل و التنبيه على مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة طبقا للكشوف المعتمدة من شئون الطلاب بالمدرسة حتى يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ الدفع.