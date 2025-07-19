شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. مصادر: الدرجات مطمئنة وجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتائج ودرجات الطلاب بنتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025 مطمئنة وجيدة للغاية، مشيرة إلى أن السبب الحقيقى وراء ارتفاع الدرجات هى أن الامتحانات كانت بدون أخطاء أو مشكلات في الصياغة ووفق المعايير التي تم وضعها قبل إعداد أسئلة الامتحانات، مؤكدة على أنه لم يوجد غش جماعى أيضا تم اكتشافه في أعمال التصحيح.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2025، موضحة أن الكنترولات قاربت على انتهاء أعمال التصحيح الخاصة بالأسئلة الاختيارية لكراسات الإجابة، بعد انتهاء تصحيح الأسئلة المقالية.

وشددت المصادر على أن الوزير محمد عبد اللطيف سوف يجتمع مع الكنترولات قريبا جدا من أجل متابعة مؤشرات النجاح ورحلة التصحيح التي تمت داخل الكنترولات قب لاعتماد النتيجة رسميا من الوزير، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، ولكن ستكون قريبا حيث أن أعمال التصحيح تنتهى خلال الساعات القادمة وتبدأ رحلة الرصد والتجميع والمراجعة، مؤكدة على أن هناك أكثر من مرحلة للمراجعة.

ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025، قريبًا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف حيث من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام القادمة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وتحديد أوائل الثانوية العامة 2025.