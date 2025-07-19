شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار فى عز الصيف.. الأرصاد تكشف أسباب المطر فى أقصى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس ، فرغم أننا فى منتصف شهر يوليو وهو ذروة فصل الصيف فإن خرائط التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن تعرض مناطق من أقصى جنوب البلاد لأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، وهى ما يمكن أن نطلق عليها "أمطار الصيف"، وهو ما شهدناه الأيام الماضية.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أنه على مدار الـ 5 سنوات الماضية بدأنا نتأثر بأمطار صيفية على المناطق الحدودية ما بين مصر السودان عند محافظات جنوب الصعيد بالتحديد أقصى الجنوب فى حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه نتيجة الفاصل المداري أو ما يعرف بـ الحزام المداري لمناطق من شمال السودان وهى المنطقة التى تتقابل فيها الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة مع الكتل الشمالية، وهى منطقة منخفضات الجوية بالتالى يحدث سحب رعدية ممطرة بغزارة على منابع النيل.

وأشارت إلى أن هذه الفترة هى موسم الأمطار الصيفية على منابع النيل، ففى هذه الفترة من السنة بدأنا نتأثر بامتداد الحزام المداري الذى يؤثر على شمال السودان ، ولذلك بدأنا نتأثر بوجود السحب الممطرة على أقصى الجنوب من البلاد.



ولفتت إلى أن عامل التسخين عامل مهم للغاية فى التأثير على هذه السحب وبالتالى يكون من ضمن عوامل سقوط الأمطار، موضحة أنه من المحتمل أن تكون هذه الأمطار رعدية نتيجة وجود رياح هابطة وإثارة الرمال والأتربة.