شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السورية تنتشر فى السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الرئاسة السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في منطقة السويداء جنوب البلاد، قائلا: "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تُعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار".

وأهابت في بيان اليوم السبت، بالجميع "فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواتها، لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء."

ودعت رئاسة الجمهورية السورية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

وفي هذا السياق، بدأت قوات الأمن بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار.

تحذر رئاسة الجمهورية من أي خرق لهذا القرار، وسيُعدّ ذلك انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للدستور والقوانين النافذة.