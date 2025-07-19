شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: قطاع غزة يمر بحالة مجاعة فعلية يفرضه الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض مجاعة كارثية ويرتكب مجازر دامية قرب مراكز المساعدات الأمريكية (مصائد الموت) والتى تهدد حياة آلاف المواطنين في قطاع غزة

وأضافت في بيان، إن "القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة"

وأوضحت أن الطواقم الطبية رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية.

وقد استقبل مجمع ناصر الطبي 32 شهيد منذ فجر السبت وعشرات الإصابات نتيجة مجزرة الاحتلال، باستهدافهم في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية جنوب قطاع غزة.

وحذرت وزارة الصحة من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة "إذا استمر هذا الصمت الدولي"، مطالبة المجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بالتحرك العاجل والفعلي لوقف هذه المجازر وفتح الممرات الإنسانية لتوريد الغذاء والدواء والوقود بشكل آمن ومنتظم.