شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: الموافقة على إنشاء مركز متميز لعلاج الأورام بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أنه تم التوافق على إنشاء مركز متميز لعلاج الأورام بمحافظة أسوان، إلى جانب وحدة للممارسة المكتملة (IPU) بالتعاون مع إحدى الشركات وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية التخصصية المتقدمة، مع التأكيد على أهمية تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجال علاج الأورام وتطبيق أحدث النماذج العالمية في الرعاية المتكاملة وانه تم الاتفاق من حيث المبدأ على إطلاق منصة رقمية متخصصة لإدراج أحدث العلاجات الجديدة، تتيح للكوادر الطبية بهيئة الرعاية الصحية إمكانية الاطلاع المستمر على آخر المستجدات العلاجية في مختلف التخصصات الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية وتحسين تجربة المريض.

وأكد رئيس الهيئة أن التعاون يشمل دعم البحث العلمي وإدخال أحدث العلاجات في تخصصات متعددة، أبرزها الأورام، أمراض المناعة، والصحة النفسية، إضافة إلى توفير العلاجات الخاصة بالأمراض النادرة داخل منشآت الهيئة، بما يعزز من كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمريض وذلك بما يواكب المعايير العالمية.

وفي سياق متصل، أوضح السبكي أن التعاون يمتد أيضًا إلى تدريب الكوادر البشرية بالهيئة على مهارات التواصل، والكوادر الطبية على أحدث تقنيات وأساليب العلاج المبتكرة في علاج الأورام، إلى جانب برامج التدريب على آليات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، دعمًا لجهود الهيئة في التحول الرقمي وتقديم رعاية صحية ذكية ومستدامة ومن المقرر أن يعزز مشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، حيث تم الاتفاق على توفير كافة الأدوية في مختلف التخصصات الطبية، مع التركيز على علاجات الأمراض النادرة، بما يسهم في جذب الوافدين من الخارج ويلبي احتياجات المرضى المحليين، وكذلك يعزز من كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للوافدين من خارج مصر.

وشارك الاجتماع من هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة، ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور محمد أبو المجد، مدير إدارة الفعاليات والهوية البصرية، الدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية.