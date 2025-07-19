شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد الامتحانات.

وتسهيلًا على أولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الثاني" لطلاب المرحلة الابتدائية في الجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات ومحتوى متعدد.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

رابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.