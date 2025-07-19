شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الرى يتابع موقف مشروع إدارة مياه الدلتا والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة موقف مشروع "إدارة مياه دلتا النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع فى شهر ديسمبر، وسيتم البدء في المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

‎وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتى تتمثل فى تحسين إدارة المياه في مناطق محددة بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية"، بهدف تحسين تشغيل وصيانة البنية التحتية للري، وتطوير قياس الإحتياجات المائية في قطاع الزراعة، وجمع البيانات، والنمذجة، وتقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وبناء القدرات والتدريب للعاملين فى وزارة الموارد المائية والري.

‎ويجرى حاليا التنسيق بين أجهزة الوزارة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمناقشة الإجراءات المستقبلية ضمن أنشطة المشروع فيما يخص تحسين قواعد البيانات فيما يتعلق بإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه، وذلك بالتكامل مع الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري من إعداد لقواعد بيانات متعددة والتي تم تطويرها لدعم رصد المنظومة المائية وإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه.

‎وأشار سويلم إلى أن أنشطة المشروع تتكامل مع أنشطة وسياسات الوزارة فى مجال تأهيل وصيانة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية، وتطوير أدوات قياس المناسيب والتصرفات فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه، وإعداد وتطوير قواعد بيانات لمختلف مجالات العمل بالوزارة، والإعتماد على النماذج الرياضية والأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المياه.

‎ووجه سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ونهو المشاورات الفنية للإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.