شروط التقدم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2026

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع دار نهضة مصر للنشر، والتي تصل مدة الدراسة فيها إلى ثلاث سنوات.

مميزات الدراسة بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والتدريب الميداني أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب الميداني وفرص لتعيين المتميزين بعد التخرج وتوفير الزي المدرسي وتوفير أتوبيس لنقل الطلاب لأماكن التدريب.

شروط الالتحاق بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا الطبيقية: أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025 ، ألا يقل المجموع عن 210 درجة ويتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهوريه وأن لا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2025.

تخصصات الدراسة بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، حيث تضم مجموعة من التخصصات فنون الطهى والأغذية والمشروبات وصيانة المنشأت السياحية.

شروط القبول بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية: يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات والشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسى بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، العلوم الأساسية والثقافية ـ العلوم الفنية في مجال التخصص " نظرى ـ عملى "ـ التدريب الميدانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025.

وتؤكد الوزارة أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وتشير الوزارة إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

وتؤكد الوزارة أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

يذكر أن العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتكون مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

وتشير الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

وللتقديم الإلكتروني:

‏ https://dualedu.moe.gov.eg/loginWithMsSucess



شروط التقدم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2026 (1)



شروط التقدم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2026 (2)



شروط التقدم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2026 (3)



شروط التقدم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2026 (4)



شروط التقدم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2026 (5)