شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شهيدا وعشرات المصابين جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 25 شهيدا وعشرات المصابين جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات بالقطاع خلال الساعات الأخيرة.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلًا عن دمار واسع.