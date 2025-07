شكرا لقرائتكم خبر عن مقبرة الأخوين بسوهاج.. مناظر فلكية وزخارف جنائزية تنبض بالحياة بعد الترميم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

انتهاء أعمال الترميم والصيانة بمقبرة "الأخوين" في مدينة أتريبس الأثرية بنجع الشيخ حمد، غرب مدينة سوهاج، بعد عام كامل من العمل المتواصل.

ويقدم ”الخليج 365” للقارئ أهم المعلومات حول المقبرة وتاريخها وأعمال الترميم التي تمت بها تعرف عليها:

أولا: أعمال الترميم شملت:

- تنظيف الجدران والسقف ميكانيكيًا وكيميائيًا.

- تقوية طبقات الملاط والألوان.

- استكمال الأجزاء المتآكلة بمواد متوافقة مع طبيعة الأثر.

- توثيق الحالة الأصلية قبل بدء العمل للحفاظ على أصالة الأثر.

ثانيا: المقبرة تعود للقرن الثاني الميلادي، وتخص شقيقين يُدعيان "إيب باماني" و"با محيت"، hence the name "مقبرة الأخوين".

ثالثا: تخطيط المقبرة المعماري:

- حجرة أمامية مربعة.

- حجرة دفن خلفية بتصميم مثلثي.

- كُوة دفن مستطيلة في الجدار الغربي.

رابعا: الزخارف الأثرية البارزة:

- رسم فلكي على السقف يمثل برجين لكل أخ، لذا تُعرف أيضًا باسم "مقبرة البروج".

- مناظر جنائزية وزخارف دقيقة حول كوة الدفن.

- تعكس هذه الزخارف المعتقدات الجنائزية خلال العصر الروماني.

خامسا: تاريخ الاكتشاف:

- اكتُشفت منذ أكثر من 150 عامًا.

- تم توثيق مناظرها لأول مرة على يد عالم الآثار البريطاني وليم فلندرز بيتري خلال حفرياته (1906–1907).

- ظلت مغلقة أمام الزيارة حتى الترميم الحالي.

سادسا: الموقع الأثري المحيط – مدينة أتريبس:

- تضم معابد، جبانات، ديرًا للراهبات، ورشًا صناعية، وكنيسة من القرن السادس الميلادي.

- تعكس ملامح الحياة الدينية والصناعية والسكنية في أواخر العصر البطلمي وبدايات العصر المسيحي.

سابعا: الخطط القادمة:

فتح المقبرة أمام الجمهور قريبًا ضمن خطة تطوير المسار السياحي في الموقع.

ثامنا: الهدف تنشيط السياحة الثقافية بصعيد مصر، وإتاحة الموقع للزائرين والباحثين.



أحد القائمين على الترميم



عملية الترميم للمقبرة



أعمال الترميم بالمقبرة



جانب من أعمال الترميم



أثناء عملية الترميم



المقبرة من الداخل



عملية الترميم للمقبرة



ترميم مقبرة الأخوين