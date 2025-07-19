شكرا لقرائتكم خبر عن قضية الطفل ياسين تعود للمحكمة.. مناقشة تقرير الطب الشرعى فى جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، بعد غد الإثنين 21 يوليو، ثانى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.

كانت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، فى جلستها الأولى تأجيل نظر الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، ليوم 21 يوليو 2025، وذلك لمناقشة أقوال الطب الشرعي.

وكانت قد قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، رفع جلستها بشكل مؤقت أثناء نظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة.

ويأتى رفع الجلسة مؤقتا حتى يتسنى لهيئة المحكمة التداول لبحث طلبات دفاع المتهم، وبيان مدي جدية تلك الطلبات وصداها في الأوراق لتقرر ما إذا كان سيتم تأجيل نظر الدعوي لتنفيذ تلك الطلبات أو ستطلب المحكمة من الدفاع عن المجني عليه والمتهمين المرافعة.

وتضمنت طلبات هيئة الدفاع عن المتهم من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي ومناقشته في ذلك.

كما طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة قيل إن لها علاقة بالواقعة.