شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة العام الدراسى 2026.. مواعيد الدراسة وعدد أيام الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالسبت، 19 يوليو 2025 08:00 ص
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الترم الثاني بالخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير، 2026 ويكون إجمالي عدد أيام الدراسة 18 أسبوعاً بواقع 90 يوما مطروح منها 6 أيام إجازات رسمية ليكون 84 يوماً دراسة فعلية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجازات والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني 2026 كالتالي:
- عيد الفطر المبارك بدءًا من يوم السبت 21 مارس 2026.
- الاختبار الشهري الأول من 25 مارس لـ 3 إبريل.
- عقد اللقاء التشاوري الأول أولياء الأمور يوم 8 إبريل.
- شم النسيم الاثنين الموافق 13 إبريل 2026.
- تنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الثاني (تقييم الفرصة الثالثة) بمدارس الجدارات مع استمرار الدراسة بالمدارس الفنية الأخرى التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 20 إبريل إلى22 إبريل.
- عيد تحرير سيناء السبت 25 إبريل.
- عيد العمال الجمعة 1 مايو.
- تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الثانية بمدارس الجدارات الاختبار الشهري الثاني من26 إبريل إلى 30 إبريل.
- عقد اللقاء التشاوري الثاني لأولياء الأمور يوم 7 مايو .
- 2 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفنى (جدارات).
- التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع (عملي) - أنشطة - مستوى رفيع - لغة ثانية) من11 مايو لـ 13 مايو.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من 16 مايو وحتي 24 .
- عيد الأضحي المبارك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026.
- بدء التجهيز لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنواعها الأحد الموافق 32 مايو امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفني (جدارات).
- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية من 6 يونيو إلى 11 يونيو.
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة اعتباراً من يوم 20 يونيو.
- الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوى.
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