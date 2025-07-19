شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الهيكل التنظيمى للجان المجمع المقدس والان مع تفاصيل الخبر

يمثل المجمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة لعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.

ويجتمع المجمع المقدس مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة، كما يقوم المجمع أحيانًا بأدوار ذات طابع اجتماعي أو سياسي، فيجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات، ليعطي رأيه في الحدث - لكن جوهر عمله غير سياسي.

ويتشكل الهيكل التنظيمي للجان المجمع المقدس من 12 لجنة، وهما:

- اللجنة الدائمة.

- لجنة السكرتارية.

- لجنة الرعاية والخدمة.

- لجنة الطقوس.

- لجنة الإيمان والتعليم.

- لجنة الأسرة.

- لجنة الإعلام والمعلومات.

- لجنة العلاقات العامة.

- لجنة العلاقات المسكونية.

- لجنة الرهبنة والأديرة.

- لجنة شئون المهجر.

- لجنة شئون الإيباررشيات.

ويعتبر السيمينار ليس اجتماعا رسميا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش فيه أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات، لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويا برئاسة البابا البطريرك.

