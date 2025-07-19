شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط فتح دور الحضانة من وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور عن أماكن آمنة ومؤهلة لرعاية أطفالهم في سن ما قبل المدرسة، وهو ما تُوفره وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قطاع الشئون الاجتماعية، عبر منظومة دور الحضانة المعتمدة.

تُعد دور الحضانة التابعة للوزارة هي كل مكان مُخصص لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، وتعمل على تحقيق عدة أهداف تربوية وتنموية، أبرزها:-

- رعاية الأطفال اجتماعيًا وتنمية مواهبهم وقدراتهم في بيئة آمنة.

- إعداد الطفل بدنيًا ونفسيًا وثقافيًا للانتقال السلس إلى التعليم الأساسي، بما يتماشى مع القيم الدينية والمجتمعية.

- دعم الأسرة بالمشورة التربوية ونشر الوعي بأساليب التنشئة السليمة.

- تعزيز التواصل بين أسرة الطفل والحضانة، لبناء حلقة دعم متكاملة لنموه السليم.

وتُشدد الوزارة على ضرورة أن تكون دور الحضانة مجهزة بالوسائل والأساليب التربوية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، بما ورد في اللائحة المنظمة للعمل داخلها.

ويُشترط لفتح دار حضانة أن تكون البيئة المحيطة في حاجة فعلية للخدمة، وأن تتوافر الشروط المقررة للترخيص.

أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، فتبدأ بتقديم طلب من الجهة الراغبة في إنشاء دار حضانة إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لها المنطقة، أو مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالمحافظة، ويتم استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأطفال من اللحظة الأولى، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة وآمنة منذ الصغر، تعزيزًا لأسس التنمية البشرية المستدامة.

