شكرا لقرائتكم خبر عن هتدخل كلية أحلامك حتى لو مجموعك قل.. اعرف إزاى نظام البكالوريا هيغير حياتك والان مع تفاصيل الخبر

طول عمر الثانوية العامة كانت شبح في كل بيت مصري.. توتر، دموع، وسنة كاملة ممكن تضيع بسبب رقم أو درجة، وعشان تخفيف العبء ده عن ولادنا، الحكومة قدمت مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب، بيضيف مسار جديد اسمه "البكالوريا".

البكالوريا مش هتلغي الثانوية العامة، ولا فيه حاجة هتتغير على اللي عايز يكمل فيها، اللي هيحصل ببساطة، إن الطالب بعد الإعدادية هيكون قدامه اختيارين "يا إما يدخل ثانوية عامة زي النظام اللي نعرفه،

أو يختار يدخل نظام البكالوريا.. تعليم بشكل جديد، وفرص أكتر، ومستقبل بتتحكم فيه بنفسك.

طيب تعالوا نعرف ليه الدولة قررت تفعل نظام البكالوريا جنب الثانوية العامة؟ وهل هو بديل ولا مكمل ليها؟

الدولة ناوية تبدأ تطبق نظام البكالوريا كمسار تعليمي اختياري ومجاني، جنب الثانوية العامة، وليس بدلا منها.

الفكرة كلها إن يبقى فيه اختيار تاني قدام الطالب بعد مرحلة الإعدادية، يكون أكتر مرونة وأقل ضغط، بدل ما حياته كلها تتعلق بامتحان واحد وسنة واحدة.

نظام البكالوريا بيسمح للطالب إنه يعيد الامتحان أكتر من مرة عشان يجيب المجموع اللي محتاجه، وكمان النظام ده بيركز على المهارات والفهم، مش الحفظ والتلقين

ووزير التعليم قالها بكل وضوح "الطالب هو اللي يتحكم في مستقبله.. مش مكتب التنسيق"، يعني ببساطة، لو نفسك تدخل كلية معينة ومجموعك مجاش من أول مرة؟ مفيش أي مشكلة، قدامك فرص تانية، وتحاول تاني من غير ما يتقفل الباب في وشك.

نظام البكالوريا معمول علشان يفتح الطريق لكل طالب يحقق حلمه بإيده، من غير ما يسيبه مرهون برقمة أو مجموعة واحد.