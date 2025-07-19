شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بنفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

تصاعدت مأساة قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، بعدما تم نقل والد الأطفال الخمسة المتوفين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، عقب إصابته بارتفاع في درجة الحرارة وقيء مستمر، وهي نفس الأعراض التي ظهرت على أطفاله قبل وفاتهم.

وكانت قرية دلجا قد شهدت وفاة خمسة أطفال أشقاء في ظروف غامضة، ولا تزال الطفلة السادسة تخضع للملاحظة الطبية بمستشفى المنيا.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تابعت الواقعة منذ لحظاتها الأولى، وشكلت لجنة من قطاع الطب الوقائي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنيا، وتم تنفيذ تحقيقات ميدانية موسعة شملت:

- زيارة المستشفيات والوحدات الصحية بالمنطقة

- مراجعة سجلات الأمراض المعدية

- فحص بيئي لمنزل الأسرة والمنازل المجاورة

- تحليل عينات من الدم والبول والسائل النخاعي للأطفال

- تحليل عينات المياه المستخدمة في المنزل

وأظهرت النتائج خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك الالتهاب السحائي الفيروسي أو البكتيري، كما أكدت الفحوص البيئية مطابقة عينات المياه للمواصفات القياسية.

وأكدت الوزارة أنه لم تُسجل أي إصابات مشابهة بين أفراد الأسرة أو الجيران، وأن الوضع الصحي العام مستقر، ولا توجد أي مؤشرات لانتشار وباء أو مرض معدٍ.

وشددت "الصحة" على أن جميع الإجراءات اتُخذت بمنتهى الشفافية والدقة، مع احترام كامل لاختصاصات الجهات القضائية التي تتولى حاليًا التحقيق في الأسباب غير المرضية للوفاة.