شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن موعد مقابلة المتقدمين للالتحاق بمنحة الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف عن موعد المقابلة التمهيدية للمتقدمين للالتحاق بمنحة الماجستير أو الدكتوراه المجانية؛ وكذا منحة الدكتوراه للحاصلين على الماجستير من خارج المنحة المجانية من العاملين بالأوقاف، بالمديريات الإقليمية؛ وذلك غدا يوم الأحد الموافق 20/ 7/ 2025 م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وعلى المديرية أن تتأكد من انطباق شروط الإعلان على المتقدمين، وسرعة إرسال نتيجة الاختبار معتمدة في موعد غايته الثلاثاء 22/ 7 /2025 م، إلى مكتب الدكتور مساعد الوزير لشئون الامتحانات، وذلك تمهيدًا للاختبارات المركزية، ومن يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد يعد معتذرًا عن تقدمه على الموقع.

وينبه على المتقدمين بضرورة إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وصورة الرقم القومي، وصورة مؤهل الماجستير للمتقدمين لمنحة الدكتوراه، مع الاطلاع على الأصول، علمًا بأنه سيتم مقابلة العاملين بديوان عام الوزارة؛ بمكتب الدكتور مساعد الوزير لشئون الامتحانات.