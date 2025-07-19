شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 19 يوليو، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحرى.

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وشمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 العظمى 36

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 35

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 27 والعظمى 42