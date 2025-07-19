شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المسابقة القرآنية الأولى فى حفظ وتلاوة القرآن للمشتركين ببرنامج "التحفيظ عن بُعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن المسابقة القرآنية الأولى في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للمشتركين في برنامج "التحفيظ عن بُعد"، وذلك حرصًا منها على نشر الثقافة القرآنية الصحيحة، وتعليم قواعد النطق السليم والأداء المتقن، على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده.

تأتي هذه المسابقة في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة كتاب الله الحكيم، وكونها دولة التلاوة والإقراء، وانطلاقًا من الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في العناية بخدمة القرآن الكريم وأهله من خلال الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

وتهدف المسابقة إلى: تشجيع الشباب والناشئة على حفظ كتاب الله تعالى، وتوفير بيئة تربوية إلكترونية آمنة ومحفِّزة للحفظ والمراجعة المستمرة للقرآن الكريم، إضافة إلى إبراز النماذج المتميزة في الحفظ والتلاوة.

شروط المشاركة:

١- أن يكون المتسابق منتظمًا في إحدى حلقات التحفيظ عن بُعد.

٢- الالتزام بمواعيد التسميع والمراجعة أو التلاوة.

٣- اجتياز الاختبارات التمهيدية في الحفظ أو التلاوة.

جوائز المسابقة:

أولًا: منح الإجازات القرآنية المعتمدة من خلال القائمين على التحفيظ للمجتهدين والمتقنين، وهي كالتالي: ١- منح إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ هذا القدر، مع إجادة تلاوته.

٢- منح إجازة نصف القرآن الكريم عن إتمام حفظ هذا القدر، مع إجادة تلاوته.

٣- منح إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم، عند إتمام حفظ هذا القدر، مع إجادة تلاوته.

٤- منح إجازة في القرآن الكريم كاملًا، عند إتمام حفظه كاملًا، مع إجادة تلاوته.

٥- منح إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة.

ثانيًا- جوائز مالية للمتميزين.

جدير بالذكر، أن حلقات التحفيظ عن بُعد وصلت إلى (٩٦) حلقة "تحفيظ عن بُعد"، وقد بلغ عدد الملتحقين بها (١٧٧٦) دارسًا، مما يؤكد الإقبال الكبير على هذه الحلقات، والتي تعمل وزارة الأوقاف على التوسع فيها، لتحقيق انتشارها بين الفئات العمرية المختلفة.

وعلى السادة القائمين على التحفيظ ببرنامج "التحفيظ عن بُعد" موافاة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالوزارة بنتيجة الاختبارات التمهيدية خلال أسبوع من تاريخه؛ تمهيدًا لعقد الاختبار المركزي النهائي.