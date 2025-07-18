شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف إعدادى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد الامتحانات.

وتسهيلًا على أولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الثاني" لطلاب المرحلة الإعدادية في الجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي

- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.

-الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

- الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.