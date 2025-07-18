شكرا لقرائتكم خبر عن "Classic Open Air Concert".. مصر تشارك بمهرجان الموسيقى الكلاسيكية ببرلين والان مع تفاصيل الخبر

فى مساءٍ امتزجت فيه الألحان على نسمات الأمطار، كانت أضواء ساحة جندارمن ماركت، فى العاصمة الألمانية برلين تستعد لاستقبال آلالاف المواطنين من مختلف دول العالم للمشاركة فى مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الذى جمع الفن الراقى مع نخب العلم والعلماء من محتلف دول العالم، أذ أن الساحة تقع أمام واجهة مبنى وادى العلوم ببرلين الذى يجمع بداخله أهم وأبرز المؤسسات التعليمية الألمانية والعالمية والتى من بينها مقر الجامعة الألمانية.

اللافت للأمر أن المشاركة جمعت وفود من مختلف دول العالم، ولم يكن الهدف من هذا التجمع سماع الموسيقى فقط، بل امتد الأمر ليصبح ملتقى ثقافى وتعليمى وفنى واجتماعى داخل مبنى وادى العلوم، اذ أن الأحاديث الجانبية داخل المبنى وطرقاته وبين الأدوار تضمنت مناقشات كبيرة حول الشراكات والتعاون بين الجامعة الألمانية مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية البارزة فى ألمانيا مثل وكالة الفضاء الألمانية DLR، الهيئة الألمانية للتبادل الاكاديمى DAAD ومؤسسة الكسندر فون هومبلدت وغيرهم من القائمين على المنح وتدويل العلوم وربط دوائر البحث العلمى عالميا ويحتضن مكتب GUC كأول جامعة أجنبية مستقرة فيه، مما يرسّخ مكانة الجامعة كممثل قوى للعلم والتعليم المصرى فى قلب أوروبا.

وشاركت الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) والجامعة الألمانية الدولية (GIU) وفرع الجامعة الألمانية ببرلين GUC Berlin فى فعاليات مهرجان "كلاسيك أوبن إير" الموسيقى، المقام فى ساحة جندارمن ماركت، فى العاصمة الألمانية برلين، ويستمر حتى 21 يوليو الجارى، بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفرع الجامعة الألمانية ببرلين، ووفد إعلامى رفيع المستوى، وعدد من المسئولين الألمان.

ويأتى تواجد الجامعة الألمانية الفاعل فى واحدة من أكبر الفعاليات الثقافية فى أوروبا تجسيدًا لرؤيتها فى دمج التعليم بالفن والثقافة والتفاعل الحضارى الدولى، وفى إطار التزامها بدورها كمؤسسة تعليمية وثقافية عابرة للحدود، فضلا عن رسالتها كجسر أكاديمى وثقافى بين مصر وألمانيا، وانطلاقًا من رؤيتها لتخريج طلاب عالميين منخرطين فى قضايا العصر وفى قلب المشهد الثقافى الدولي.



ويعكس هذا الحدث الكبير، الدور المشرف لمصر والتعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم العالى والتعليم العابر للحدود من خلال الجامعة الألمانية، التى عملت خلال الحدث على تعزيز التواصل مع صناع القرار فى مجالات التعليم والبحث العلمى والثقافة فى ألمانيا،



ويجمع مهرجان "كلاسيك أوبن إير" – Classic Open Air Festival، عشاق الموسيقى من جميع أنحاء العالم، ويُعد من أهم الفعاليات الثقافية فى ألمانيا وأوروبا، حيث يجمع بين روعة الآداء الفنى الكلاسيكى وسحر العمارة التاريخية، مقدّمًا تجربة موسيقية راقية تحت السماء المفتوحة فى واحدة من أجمل الساحات الأوروبية.

ويؤكد هذا التواجد الفاعل للجامعة الألمانية فى برلين من خلال مبنى منتدى العلوم، ومشاركتها فى تنظيم فعاليات ثقافية كبرى مثل "كلاسيك أوبن إير"، على رؤيتها الشاملة التى تتجاوز حدود التعليم الأكاديمى، فالجامعة الألمانية فى مصر لا تقدم فقط تعليمًا على الطراز الألمانى، بل تعمل كجسر ثقافى يربط طلابها وخريجيها بقلب المجتمع الألمانى، مما يتيح لهم الانخراط فى أرقى الفنون والتبادلات الثقافية، ويؤهلهم ليصبحوا قادة فكر وابتكار على مستوى عالمي.

ويتميز المهرجان بمزيج فريد من الموسيقى الكلاسيكية والحديثة، حيث تشارك نخبة من الموسيقيين العالميين منهم جوانا مالفيتز التى تقود أوركسترا كونزرت هاوس برلين، وجيوفانى زاريلا، وجوجا ويندت مع نايجل كينيدى وساشا، بالإضافة إلى جريجورى بورتر الذى يقدم أداءً جازيًا وروحيًا، ويختتم المهرجان بحفل رائع يحييه أنا نيتريبكو ويوسف إيفازوف.

كما يُعد مهرجان "كلاسيك أوبن إير" أحد أبرز المنصات الموسيقية الصيفية فى ألمانيا، إذ يجتذب آلاف الحاضرين – thousands of attendees سنويًا من محبى الموسيقى من داخل ألمانيا وخارجها، ويحظى بحضور واسع من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية والسياسية، مما يجعله مناسبة فنية بروح احتفالية دولية، يُسهم فى تعزيز التألق الثقافى والفنى لمدينة برلين – kulturelle Strahlkraft Berlins، ويعكس مكانتها كعاصمة للموسيقى والفنون.

وتوفر ساحة جندارمن ماركت – إحدى أعرق الساحات الأوروبية، خلفية معمارية لعروض المهرجان، حيث تحيط بالمسرح المفتوح مبانٍ تاريخية مثل، كاتدرائية الألمانية (Deutscher Dom، كاتدرائية الفرنسية (Französischer Dom)، قاعة الحفلات كونزرت هاوس (Konzerthaus Berlin)، وتمنح هذه البنية المعمارية الأصيلة للمهرجان سحرًا بصريًا يضاف إلى الإبداع السمعى، لتكون تجربة الحضور متكاملة وفريدة.



وتنظم GUC من خلال مكتبها فى برلين، الكائن داخل منتدى العلوم الألمانى WissenschaftsForum Berlin، عددًا من الأنشطة المصاحبة خلال أيام المهرجان، ويجسد هذا الحدث الثقافى الروابط المتينة بين التعليم والثقافة والفن، ويسلط الضوء على الدور المحورى للجامعتين فى تعميق هذا الترابط.

ويقع مكتب الجامعة الألمانية ببرلين فى مبنى منتدى العلوم فى برلين والذى يطل على ساحة جندارمن ماركت، وهو يعمل كمنصة للقاءات الوطنية والدولية بين المؤسسات العلمية والوزارات والهيئات المعنية والدبلوماسية، وهو يضم أبرز وأهم المؤسسات العلمية والتعليمية العاملة فى ألمانيا، حيث يعكس وجود مكتب للجامعة الألمانية ببرلين داخل هذا المبنى الهام ثقة وتقدير للدور الذى تقدمه الجامعة التى تمثل نحو 46% من إجمالى التعليم الألمانى العابر للحدود، فضلا عن مستويات الشراكة مع كبرى الجامعات الألمانية وتأثيرها البالغ فى أجيال قادرة على تحمل المسئولية فى المستقبل.