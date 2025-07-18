شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف منصور: تواجد مقر مكتب الجامعة الألمانية بمبنى منتدى العلوم ببرلين تأكيد على مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) والجامعة الألمانية الدولية (GIU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفرع الجامعة الألمانية ببرلين، على الدور المحوري للجامعة في تعزيز التعاون والتبادل العلمي والثقافي مع كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الألمانية، وأن وجود مقر مكتب الجامعة ببرلين فى اهم مبنى للمؤسسات التعليمية والثقافية الالمانية الحكومية يعد تشريف واعتداد بدور مصر وخريجيها فى أوروبا.



وقال الدكتور أشرف منصور - في تصريح له خلال فعاليات مهرجان "كلاسيك أوبن إير" الموسيقي، المقام في ساحة جندارمن ماركت الشهيرة، في العاصمة الألمانية برلين - إن تواجد مكتب للجامعة الألمانية داخل مبنى منتدى العلوم ببرلين يعكس مدى الاهتمام والتقدير للجامعة والجودة والجدية التى تتميز بها من خلال تقديم نموذج تعليمي فريد يجمع بين التميز الأكاديمي المصري والألماني.

وأشار الدكتور منصور إلى أن التعليم الجامعي الألماني يتميز بسمات أساسية تضعه في مصاف الأنظمة التعليمية الرائدة عالميًا، ومن أبرزها التركيز على التطبيق العملي للعلوم والبحث العلمي المبتكر، والدمج بين النظرية والتطبيق، والمرونة في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الاعتماد على كوادر أكاديمية متخصصة ومؤهلة تأهيلاً عاليًا.



وأكد الدكتور منصور أن الجامعة الألمانية نجحت في ترسيخ مكانتها كنموذج رائد للجامعات الألمانية العابرة للحدود، لتصبح في مصاف كبرى الجامعات الألمانية، بفضل معاييرها الأكاديمية الصارمة وبرامجها المتطورة التي تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي. ونوّه الدكتور منصور إلى أن وجود مكتب للجامعة الألمانية داخل مبنى منتدى العلوم في برلين، والذي يضم كبرى المؤسسات والكيانات العلمية الرائدة (مثل الهيئة الالمانية للتبادل الاكاديمى DAAD ومؤسسة الكسندر فون هومبلدت وغيرهم من القائمين على المنح وتدويل العلوم وربط دوائر البحث العلمى عالميا) يحمل دلالات هامة، فهو يؤكد على الاعتراف بمكانة الجامعة الألمانية بالقاهرة كشريك استراتيجي في المنظومة العلمية الألمانية، ويسهل التواصل المباشر والفعال مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الألمانية، كما يتيح فرصًا أوسع لتبادل الخبرات والتعاون في المشروعات البحثية المشتركة. ويعزز هذا التواجد من قدرة الجامعة على استقطاب أفضل الخبرات الأكاديمية وتوفير فرص تدريب وبحث متميزة لطلابها وأساتذتها، مما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر وألمانيا.

وذكر الدكتور أشرف منصور أن مشاركة الجامعة في فعاليات مهرجان "كلاسيك أوبن إير" الموسيقي، المقام في ساحة جندارمن ماركت الشهيرة، في العاصمة الألمانية برلين يعكس اهتمامها الثقافي ورؤيتها الشاملة في أهمية الفنون في توثيق العلاقات بين الشعوب، وتعزيز رسائل المحبة والسلام من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



