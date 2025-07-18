شكرا لقرائتكم خبر عن مدينتى الطود والزينية تزيلان 16 حالات بناء مخالفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة أحمد حسن أبو الحسن رئيس المدينة، حملة لاسترداد الأراضي وازالة التعديات في إطار الموجة المرحلة الثالثة من الموجة 26، والتي تمكنت من إزالة 6 حالات بناء مخالفة واسترداد حالتين غير مطابقتين لشروط التقنين، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات التنظيم والحالات غير المستوفاة لشروط وضوابط التقنين، وتحت إشراف وبحضور اللواء هشام الشيمي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة واسترداد حالتين غير مطابقتين لشروط وضوابط التقنيين على مساحة 310 متر مربع مباني، كما تم ازالة عدد 3 حالات واردة من المتغيرات المكانية مخالفة لقانون البناء، بالإضافة إلي إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية واردة من المتغيرات المكانية بإجمالي مساحة 8 قيراط و16 سهم باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، حيث شارك في الحملة المحاسب خالد محمد عطيتو نائب رئيس المركز، والجهات الأمنية ممثلة في مركز شرطة الأقصر، ومسئولي الزراعة ومسئولي الإدارة الهندسية والأملاك ومشرفي التنظيم والمتغيرات المكانية بالمركز.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش، بتنفيذ حملة إزالة مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء المخالف واسترداد الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين، وبحضور اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني معرشة بالجريد بمساحة 8 قراريط ونصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة مسئولي الإدارة الهندسية ورؤساء الأقسام الفنية والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع نائب مأمور مركز شرطة طيبة الرائد حسام فكري ورئيس مباحث المركز الرائد معتصم بغدادي، والنقيب عادل الضوي.