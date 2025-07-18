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القاهرة - سامية سيد - - فوز مشروع "مالوش كتالوج" بالمركز الأول.. و"دمار مستتر" يحصد المركز الثاني



نظم قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات – جامعة الأزهر حفل مناقشة مشروعات التخرج للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذة الدكتورة ولاء عقاد، عميدة الكلية، والأستاذة الدكتورة منى عبد الجليل، رئيس القسم.



قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر

قدمت الطالبات أربعة مشروعات تناولت قضايا مجتمعية وإنسانية معاصرة بالغة الأهمية، عكست قدراتهن فى البحث والتحليل والتطبيق الإعلامي، من خلال أدوات العلاقات العامة والإعلام الرقمي، ووسائل الإعلام المتعددة لإيصال رسائلهم بطرق مبتكرة ومهنية.

شهد الحفل حضور الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، نقيب الأطباء، والأستاذة الدكتورة هبة الله سعودي، أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم بنات-جامعة الأزهر ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى جانب الإعلامي الدكتور مطهر الريدة، مدير راديو اليمن.



قسم العلاقات العامة والإعلان يناقش مشروعات تخرج دفعة 2025 بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر

وأكدت الأستاذة الدكتورة ولاء عقاد، عميدة الكلية، في كلمتها خلال الافتتاح، أن مشروعات هذا العام عكست تطورًا واضحًا فى مهارات الطالبات، سواء على مستوى البحث العلمي أو الجانب العملي، مشيدة بجهود القسم وهيئة التدريس فى إعداد جيل إعلامي مؤهل وقادر على مواكبة التحديات.

ومن جانبها، أشادت الأستاذة الدكتورة شرين غالب في كلمتها بالمستوى المتقدم للمشروعات، مؤكدة أن الأعمال المقدَّمة تعكس وعيًا إعلاميًا ناضجًا، وقدرة على تناول قضايا تمس المجتمع بعمق ومسؤولية.



قسم العلاقات العامة والإعلان يناقش مشروعات تخرج دفعة 2025 بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر

تكوّنت لجنة التحكيم من نخبة من الأكاديميين والخبراء في الإعلام والتدريب والإخراج، وضمت الأستاذ الدكتور جمال النجار، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بنات- جامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة رشا حجازي، رئيس قسم العلاقات العامة بالمعهد العالي للإعلام بالشروق، والأستاذ عبد المعطي أبو زيد، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة رضوى عبد اللطيف، مدير مركز أخبار اليوم للتدريب ومحاضر في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والدكتور حسن سليمان، فنان تشكيلي ومدرب تطوير الذات وتنمية المهارات، وهبة عاشور، المخرجة السينمائية.



وأشادت اللجنة بمستوى المشروعات، مؤكدة أن الطالبات قدّمن معالجات إعلامية راقية لقضايا معاصرة، ونجحن فى الجمع بين التناول العلمي والتطبيق الإبداعي، وهو ما يعكس جودة التدريب الأكاديمي الذى يتلقينه داخل الكلية.

وبعد تقييم شامل للمشروعات، أعلنت اللجنة فوز:

المركز الأول: مشروع "مالوش كتالوج"، الذي أبرز قوة العقلية المصرية وأهمية دعم الإبداع غير النمطي، وقدم النماذج المصرية الملهمة ودعا الشباب إلى تطوير مهاراتهم بطرق فعالة.

المركز الثاني: مشروع "دمار مستتر"، والذي حذّر من آثار الذكاء الاصطناعي على الحياة الاجتماعية ووضح سبل الوقاية منها.

المركز الثالث: مشروع "فلاش باك"، الذي تناول متلازمة العش الفارغ وآثارها النفسية على الوالدين.

المركز الرابع: مشروع "ممول المستقبل"، الذي سلط الضوء على دور البنوك المصرية في دعم وتحقيق التنمية المستدامة.

جاءت المشروعات تحت إشراف كل من الدكتورة هيام طلخان، والدكتورة أمل حنيش، اللتين تابعتا تنفيذ المشروعات منذ بدايتها، وحرصتا على توجيه الطالبات وتقديم الدعم الأكاديمي والميداني.

وفي كلمتهما، عبّرتا عن فخرهما بجهود الطالبات، مؤكدتين أن المشروعات لم تكن فقط مخرجات تعليمية، بل تجربة واقعية لاكتساب مهارات القيادة، وإدارة الحملات، وصناعة الرسالة الإعلامية ذات التأثير.



دفعة 2025 بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر

وفي كلمته، أعرب الأستاذ الدكتور جمال النجار عن تقديره لمستوى العروض، معتبرًا أن مشروعات هذا العام تعكس تطورًا نوعيًا في أداء الطالبات، وتؤكد أن الكلية تسير بخطى واثقة نحو الريادة على مستوى كليات الإعلام في مصر.

من جانبها، عبّرت الأستاذة الدكتورة منى عبد الجليل، رئيس القسم، عن شكرها العميق لأعضاء لجنة التحكيم على ملاحظاتهم القيّمة، وللسادة الحضور على دعمهم المستمر للكلية، كما خصّت بالشكر المشرفتين على المشروعات: الدكتورة هيام طلخان، والدكتورة أمل حنيش، مشيدة بجهود الطالبات في تقديم مشروعات ترتقي لمستوى المنافسة بين كليات الإعلام المصرية.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم لجنة التحكيم وضيوف الشرف، كما تم تكريم الاستاذتين المشرفتين على المشروعات والطالبات المتميزات، في أجواء احتفالية غلبت عليها مشاعر الفخر والامتنان، لتُختتم بذلك رحلة أكاديمية حافلة وتُفتح أبواب مستقبل مهني واعد لخريجات القسم.



حفل مشروعات تخرج دفعة 2025 بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر



قسم العلاقات العامة والإعلان دفعة 2025 بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر



دفعة 2025 بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر







طالبات قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر



حفل قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر







قسم العلاقات العامة والإعلان دفعة 2025



حفل مشروعات تخرج دفعة 2025 بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر