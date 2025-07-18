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ننشر أسماء 8 مترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الوادي الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

الجمعة، 18 يوليو 2025 04:10 م

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة الوادي الجديد والبالغ عددهم 8 مترشحين.


الوادي الجديد

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف القرار أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 14 لسنة 2025 .
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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