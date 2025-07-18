شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: 168 مستقلا و242 من الأحزاب يتنافسون على 100 مقعد فردى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية بأسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى ضمت أسماء 428 مرشحا بالنظام الفردي ورموزهم الانتخابية منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية من أصل 469 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم، عقب انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية واستبعاد 41 مرشحا صدرت ضدهم أحكام قضائية، فيما تضمنت القائمة النهائية أسماء 100 مرشح بنظام القوائم ومثلهم احتياطيا، وبالتزامن مع ذلك انطلقت الدعاية الانتخابية والتى تستمر حتى 31 يوليو.

وبالتزامن مع إعلان القائمة المبدئية انطلقت أمس فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون.

كما طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات من المرشحين بالنظامين الفردى والقائمة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى أصدرتها الهيئة بحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، أو القيام بأعمال دعائية من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية.

وفى يوم 31 يوليو تنتهى الدعاية الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابي، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية فى الخارج كمقار انتخابية لاستقبال المصريين فى الخارج التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ يومى 1 و2 أغسطس، ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، على أن تبدأ أول لجان فتح أبوابها أمام المصريين بالخارج فى السفارة المصرية بدولة نيوزيلاندا حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كامل، وتكون ولاية كاليفورنيا بأمريكا آخر اللجان التى تغلق أبواب التصويت فيها.